- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
5.50 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
12.25 USD (1 221 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (12.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.25 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.84
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
50.27%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
1.53 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
24.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
25.30% (15.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.50 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +12.25 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Real
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 1
|
ACYFX-Live
|0.20 × 10
|
TitanFX-Demo01
|0.28 × 39
|
Tickmill-Live04
|0.31 × 133
|
UniverseWheel-Live
|0.31 × 195
|
ICMarketsSC-Live04
|0.41 × 54
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.43 × 28
|
XMGlobal-Real 26
|0.43 × 14
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.50 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.52 × 8591
|
Tickmill-Live09
|0.52 × 42
еще 233...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
62
USD
USD
3
100%
8
100%
100%
n/a
1.53
USD
USD
25%
1:100