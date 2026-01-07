- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
5.50 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
12.25 USD (1 221 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
8 (12.25 USD)
最大連続利益:
12.25 USD (8)
シャープレシオ:
0.84
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
44.77%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.53 USD
平均利益:
1.53 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
24.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
16.11% (10.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.50 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +12.25 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Real
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 1
|
ACYFX-Live
|0.20 × 10
|
TitanFX-Demo01
|0.28 × 39
|
Tickmill-Live04
|0.31 × 133
|
UniverseWheel-Live
|0.31 × 195
|
ICMarketsSC-Live04
|0.41 × 54
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.43 × 28
|
XMGlobal-Real 26
|0.43 × 14
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.50 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.52 × 8591
|
Tickmill-Live09
|0.52 × 42
