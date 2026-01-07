리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AUSForex-Live 0.00 × 2 TurnkeyFX-Live 0.00 × 1 FBS-Real-4 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 Just2Trade-Real2 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live2 0.00 × 1 XM.COM-Real 2 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 XMGlobal-Real 17 0.00 × 1 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Real 0.00 × 2 IronFXBM-Real4 0.00 × 1 ACYFX-Live 0.20 × 10 TitanFX-Demo01 0.28 × 39 Tickmill-Live04 0.31 × 133 UniverseWheel-Live 0.31 × 195 ICMarketsSC-Live04 0.41 × 54 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.43 × 28 XMGlobal-Real 26 0.43 × 14 AxiTrader-US06-Live 0.50 × 2 AtlanticPearl-Live 1 0.50 × 2 ICMarkets-Live19 0.50 × 2 EquitiGroup-Live 0.50 × 4 Tickmill-Live02 0.52 × 8591 Tickmill-Live09 0.52 × 42 233 더...