- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
5.50 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
12.25 USD (1 221 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (12.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.25 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.84
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
44.77%
Último negócio:
55 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.53 USD
Lucro médio:
1.53 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
24.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.11% (10.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.50 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +12.25 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Real
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 1
|
ACYFX-Live
|0.20 × 10
|
TitanFX-Demo01
|0.28 × 39
|
Tickmill-Live04
|0.31 × 133
|
UniverseWheel-Live
|0.31 × 195
|
ICMarketsSC-Live04
|0.41 × 54
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.43 × 28
|
XMGlobal-Real 26
|0.43 × 14
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.50 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.52 × 8591
|
Tickmill-Live09
|0.52 × 42
233 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
24%
0
0
USD
USD
62
USD
USD
3
100%
8
100%
100%
n/a
1.53
USD
USD
16%
1:100