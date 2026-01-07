- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
25.13 USD
En kötü işlem:
-15.29 USD
Brüt kâr:
76.54 USD (5 775 pips)
Brüt zarar:
-15.29 USD (159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (55.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.56 USD (5)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
55.03%
Maks. mevduat yükü:
8.66%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.01
Alış işlemleri:
6 (54.55%)
Satış işlemleri:
5 (45.45%)
Kâr faktörü:
5.01
Beklenen getiri:
5.57 USD
Ortalama kâr:
7.65 USD
Ortalama zarar:
-15.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-15.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.29 USD (1)
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.29 USD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.52% (15.29 USD)
Varlığa göre:
2.33% (67.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|56
|USDJPY
|0
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.6K
|USDJPY
|1
|EURUSD
|60
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.13 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +55.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.83 × 6824
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 601
|
Exness-MT5Real3
|1.75 × 67
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 223
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
2%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
63%
11
90%
55%
5.00
5.57
USD
USD
2%
1:100