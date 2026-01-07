SinyallerBölümler
Kuradomi Takeshi

Safe Samurai

Kuradomi Takeshi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
25.13 USD
En kötü işlem:
-15.29 USD
Brüt kâr:
76.54 USD (5 775 pips)
Brüt zarar:
-15.29 USD (159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (55.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.56 USD (5)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
55.03%
Maks. mevduat yükü:
8.66%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.01
Alış işlemleri:
6 (54.55%)
Satış işlemleri:
5 (45.45%)
Kâr faktörü:
5.01
Beklenen getiri:
5.57 USD
Ortalama kâr:
7.65 USD
Ortalama zarar:
-15.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-15.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.29 USD (1)
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.29 USD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.52% (15.29 USD)
Varlığa göre:
2.33% (67.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5
USDJPY 3
EURUSD 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 56
USDJPY 0
EURUSD 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.6K
USDJPY 1
EURUSD 60
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.13 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +55.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 94
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.83 × 6824
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.31 × 470
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 601
Exness-MT5Real3
1.75 × 67
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 223
114 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.08 04:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 07:44
Share of trading days is too low
2026.01.07 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 06:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2026.01.07 06:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 06:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
