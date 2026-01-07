- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
14 (93.33%)
Transacciones Irrentables:
1 (6.67%)
Mejor transacción:
25.13 USD
Peor transacción:
-15.29 USD
Beneficio Bruto:
99.69 USD (7 617 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.29 USD (159 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (44.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.56 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.66
Actividad comercial:
56.57%
Carga máxima del depósito:
8.66%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
5.52
Transacciones Largas:
10 (66.67%)
Transacciones Cortas:
5 (33.33%)
Factor de Beneficio:
6.52
Beneficio Esperado:
5.63 USD
Beneficio medio:
7.12 USD
Pérdidas medias:
-15.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-15.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.29 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.90%
Trading algorítmico:
53%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
15.29 USD (0.52%)
Reducción relativa:
De balance:
0.52% (15.29 USD)
De fondos:
2.33% (67.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|5
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|73
|EURUSD
|11
|USDJPY
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|7.3K
|EURUSD
|170
|USDJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +25.13 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +44.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.29 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 94
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.83 × 6824
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 601
|
Exness-MT5Real3
|1.75 × 67
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 223
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
49 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
53%
15
93%
57%
6.51
5.63
USD
USD
2%
1:100