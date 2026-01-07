SeñalesSecciones
Kuradomi Takeshi

Safe Samurai

Kuradomi Takeshi
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD al mes
incremento desde 2026 3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
14 (93.33%)
Transacciones Irrentables:
1 (6.67%)
Mejor transacción:
25.13 USD
Peor transacción:
-15.29 USD
Beneficio Bruto:
99.69 USD (7 617 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.29 USD (159 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (44.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.56 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.66
Actividad comercial:
56.57%
Carga máxima del depósito:
8.66%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
5.52
Transacciones Largas:
10 (66.67%)
Transacciones Cortas:
5 (33.33%)
Factor de Beneficio:
6.52
Beneficio Esperado:
5.63 USD
Beneficio medio:
7.12 USD
Pérdidas medias:
-15.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-15.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.29 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.90%
Trading algorítmico:
53%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
15.29 USD (0.52%)
Reducción relativa:
De balance:
0.52% (15.29 USD)
De fondos:
2.33% (67.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 7
EURUSD 5
USDJPY 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 73
EURUSD 11
USDJPY 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 7.3K
EURUSD 170
USDJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.13 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +44.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.29 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 94
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.83 × 6824
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.27 × 470
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 601
Exness-MT5Real3
1.75 × 67
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 223
otros 114...
No hay comentarios
2026.01.08 04:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 07:44
Share of trading days is too low
2026.01.07 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 06:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2026.01.07 06:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 06:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
