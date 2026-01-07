- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
11 (91.66%)
亏损交易:
1 (8.33%)
最好交易:
25.13 USD
最差交易:
-15.29 USD
毛利:
81.85 USD (5 834 pips)
毛利亏损:
-15.29 USD (159 pips)
最大连续赢利:
6 (26.29 USD)
最大连续盈利:
55.56 USD (5)
夏普比率:
0.60
交易活动:
53.46%
最大入金加载:
8.66%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 小时
采收率:
4.35
长期交易:
7 (58.33%)
短期交易:
5 (41.67%)
利润因子:
5.35
预期回报:
5.55 USD
平均利润:
7.44 USD
平均损失:
-15.29 USD
最大连续失误:
1 (-15.29 USD)
最大连续亏损:
-15.29 USD (1)
每月增长:
2.29%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
15.29 USD (0.52%)
相对跌幅:
结余:
0.52% (15.29 USD)
净值:
2.33% (67.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|56
|EURUSD
|11
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|119
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.13 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +26.29 USD
最大连续亏损: -15.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.83 × 6824
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 601
|
Exness-MT5Real3
|1.75 × 67
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 223
