信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Safe Samurai
Kuradomi Takeshi

Safe Samurai

Kuradomi Takeshi
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12
盈利交易:
11 (91.66%)
亏损交易:
1 (8.33%)
最好交易:
25.13 USD
最差交易:
-15.29 USD
毛利:
81.85 USD (5 834 pips)
毛利亏损:
-15.29 USD (159 pips)
最大连续赢利:
6 (26.29 USD)
最大连续盈利:
55.56 USD (5)
夏普比率:
0.60
交易活动:
53.46%
最大入金加载:
8.66%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 小时
采收率:
4.35
长期交易:
7 (58.33%)
短期交易:
5 (41.67%)
利润因子:
5.35
预期回报:
5.55 USD
平均利润:
7.44 USD
平均损失:
-15.29 USD
最大连续失误:
1 (-15.29 USD)
最大连续亏损:
-15.29 USD (1)
每月增长:
2.29%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
15.29 USD (0.52%)
相对跌幅:
结余:
0.52% (15.29 USD)
净值:
2.33% (67.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 56
EURUSD 11
USDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 5.6K
EURUSD 119
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +25.13 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +26.29 USD
最大连续亏损: -15.29 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 94
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.83 × 6824
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.31 × 470
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 601
Exness-MT5Real3
1.75 × 67
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 223
114 更多...
没有评论
2026.01.08 04:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 07:44
Share of trading days is too low
2026.01.07 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 06:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2026.01.07 06:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 06:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
