トレード:
12
利益トレード:
11 (91.66%)
損失トレード:
1 (8.33%)
ベストトレード:
25.13 USD
最悪のトレード:
-15.29 USD
総利益:
81.85 USD (5 834 pips)
総損失:
-15.29 USD (159 pips)
最大連続の勝ち:
6 (26.29 USD)
最大連続利益:
55.56 USD (5)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
53.46%
最大入金額:
8.66%
最近のトレード:
57 分前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.35
長いトレード:
7 (58.33%)
短いトレード:
5 (41.67%)
プロフィットファクター:
5.35
期待されたペイオフ:
5.55 USD
平均利益:
7.44 USD
平均損失:
-15.29 USD
最大連続の負け:
1 (-15.29 USD)
最大連続損失:
-15.29 USD (1)
月間成長:
2.29%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
15.29 USD (0.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.52% (15.29 USD)
エクイティによる:
2.33% (67.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|56
|EURUSD
|11
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|119
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.13 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +26.29 USD
最大連続損失: -15.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.83 × 6824
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 601
|
Exness-MT5Real3
|1.75 × 67
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 223
