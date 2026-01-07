シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Safe Samurai
Kuradomi Takeshi

Safe Samurai

Kuradomi Takeshi
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
11 (91.66%)
損失トレード:
1 (8.33%)
ベストトレード:
25.13 USD
最悪のトレード:
-15.29 USD
総利益:
81.85 USD (5 834 pips)
総損失:
-15.29 USD (159 pips)
最大連続の勝ち:
6 (26.29 USD)
最大連続利益:
55.56 USD (5)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
53.46%
最大入金額:
8.66%
最近のトレード:
57 分前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.35
長いトレード:
7 (58.33%)
短いトレード:
5 (41.67%)
プロフィットファクター:
5.35
期待されたペイオフ:
5.55 USD
平均利益:
7.44 USD
平均損失:
-15.29 USD
最大連続の負け:
1 (-15.29 USD)
最大連続損失:
-15.29 USD (1)
月間成長:
2.29%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
15.29 USD (0.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.52% (15.29 USD)
エクイティによる:
2.33% (67.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 56
EURUSD 11
USDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 5.6K
EURUSD 119
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +25.13 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +26.29 USD
最大連続損失: -15.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 94
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.83 × 6824
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.31 × 470
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 601
Exness-MT5Real3
1.75 × 67
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 223
114 より多く...
レビューなし
2026.01.08 04:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 07:44
Share of trading days is too low
2026.01.07 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 06:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2026.01.07 06:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 06:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
