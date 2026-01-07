SinaisSeções
Kuradomi Takeshi

Safe Samurai

Kuradomi Takeshi
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
11 (91.66%)
Negociações com perda:
1 (8.33%)
Melhor negociação:
25.13 USD
Pior negociação:
-15.29 USD
Lucro bruto:
81.85 USD (5 834 pips)
Perda bruta:
-15.29 USD (159 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (26.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.56 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
53.46%
Depósito máximo carregado:
8.66%
Último negócio:
53 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.35
Negociações longas:
7 (58.33%)
Negociações curtas:
5 (41.67%)
Fator de lucro:
5.35
Valor esperado:
5.55 USD
Lucro médio:
7.44 USD
Perda média:
-15.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-15.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.29 USD (1)
Crescimento mensal:
2.29%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
15.29 USD (0.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.52% (15.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.33% (67.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 56
EURUSD 11
USDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.6K
EURUSD 119
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.13 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +26.29 USD
Máxima perda consecutiva: -15.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 94
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.83 × 6824
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.31 × 470
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 601
Exness-MT5Real3
1.75 × 67
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 223
114 mais ...
Sem comentários
2026.01.08 04:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 07:44
Share of trading days is too low
2026.01.07 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 06:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2026.01.07 06:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 06:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
