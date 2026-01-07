- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
11 (91.66%)
Negociações com perda:
1 (8.33%)
Melhor negociação:
25.13 USD
Pior negociação:
-15.29 USD
Lucro bruto:
81.85 USD (5 834 pips)
Perda bruta:
-15.29 USD (159 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (26.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.56 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
53.46%
Depósito máximo carregado:
8.66%
Último negócio:
53 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.35
Negociações longas:
7 (58.33%)
Negociações curtas:
5 (41.67%)
Fator de lucro:
5.35
Valor esperado:
5.55 USD
Lucro médio:
7.44 USD
Perda média:
-15.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-15.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.29 USD (1)
Crescimento mensal:
2.29%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
15.29 USD (0.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.52% (15.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.33% (67.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|56
|EURUSD
|11
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|119
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.13 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +26.29 USD
Máxima perda consecutiva: -15.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.83 × 6824
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 601
|
Exness-MT5Real3
|1.75 × 67
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 223
114 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
49 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
66%
12
91%
53%
5.35
5.55
USD
USD
2%
1:100