СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Safe Samurai
Kuradomi Takeshi

Safe Samurai

Kuradomi Takeshi
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
25.13 USD
Худший трейд:
-15.29 USD
Общая прибыль:
76.54 USD (5 775 pips)
Общий убыток:
-15.29 USD (159 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (55.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.56 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
50.52%
Макс. загрузка депозита:
8.66%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
6 (54.55%)
Коротких трейдов:
5 (45.45%)
Профит фактор:
5.01
Мат. ожидание:
5.57 USD
Средняя прибыль:
7.65 USD
Средний убыток:
-15.29 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-15.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.29 USD (1)
Прирост в месяц:
2.11%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15.29 USD (0.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.52% (15.29 USD)
По эквити:
2.33% (67.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 5
USDJPY 3
EURUSD 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 56
USDJPY 0
EURUSD 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.6K
USDJPY 1
EURUSD 60
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.13 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +55.56 USD
Макс. убыток в серии: -15.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 94
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.83 × 6824
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.31 × 470
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 601
Exness-MT5Real3
1.75 × 67
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 223
еще 114...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.08 04:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 07:44
Share of trading days is too low
2026.01.07 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 06:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2026.01.07 06:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 06:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Safe Samurai
49 USD в месяц
2%
0
0
USD
3K
USD
1
61%
11
90%
51%
5.00
5.57
USD
2%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.