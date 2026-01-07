- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
25.13 USD
Худший трейд:
-15.29 USD
Общая прибыль:
76.54 USD (5 775 pips)
Общий убыток:
-15.29 USD (159 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (55.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.56 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
50.52%
Макс. загрузка депозита:
8.66%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
6 (54.55%)
Коротких трейдов:
5 (45.45%)
Профит фактор:
5.01
Мат. ожидание:
5.57 USD
Средняя прибыль:
7.65 USD
Средний убыток:
-15.29 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-15.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.29 USD (1)
Прирост в месяц:
2.11%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15.29 USD (0.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.52% (15.29 USD)
По эквити:
2.33% (67.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|56
|USDJPY
|0
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.6K
|USDJPY
|1
|EURUSD
|60
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.13 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +55.56 USD
Макс. убыток в серии: -15.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.83 × 6824
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 601
|
Exness-MT5Real3
|1.75 × 67
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 223
