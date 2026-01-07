Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 EverestCM-Live 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.31 × 113 ICMarketsEU-MT5-2 0.48 × 94 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 ICMarketsEU-MT5-4 0.80 × 5 ICMarketsSC-MT5 0.83 × 6824 Eightcap-Live 0.89 × 55 PacificUnionLLC-Live 0.94 × 17 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 Exness-MT5Real2 1.18 × 11 TickmillUK-Live 1.18 × 49 Exness-MT5Real8 1.31 × 470 ICMarketsAU-Live 1.39 × 236 MarketEquityInc-Live 1.56 × 54 ForexTimeFXTM-Live01 1.70 × 601 Exness-MT5Real3 1.75 × 67 BlueberryMarkets-Live 1.75 × 223 еще 114...