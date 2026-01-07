- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
14 (93.33%)
손실 거래:
1 (6.67%)
최고의 거래:
25.13 USD
최악의 거래:
-15.29 USD
총 수익:
99.69 USD (7 617 pips)
총 손실:
-15.29 USD (159 pips)
연속 최대 이익:
9 (44.13 USD)
연속 최대 이익:
55.56 USD (5)
샤프 비율:
0.66
거래 활동:
56.57%
최대 입금량:
8.66%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
5.52
롱(주식매수):
10 (66.67%)
숏(주식차입매도):
5 (33.33%)
수익 요인:
6.52
기대수익:
5.63 USD
평균 이익:
7.12 USD
평균 손실:
-15.29 USD
연속 최대 손실:
1 (-15.29 USD)
연속 최대 손실:
-15.29 USD (1)
월별 성장률:
2.90%
Algo 트레이딩:
53%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
15.29 USD (0.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.52% (15.29 USD)
자본금별:
2.33% (67.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|5
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|73
|EURUSD
|11
|USDJPY
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.3K
|EURUSD
|170
|USDJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.13 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +44.13 USD
연속 최대 손실: -15.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 94
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.83 × 6824
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 601
|
Exness-MT5Real3
|1.75 × 67
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 223
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
3%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
53%
15
93%
57%
6.51
5.63
USD
USD
2%
1:100