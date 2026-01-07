SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Safe Samurai
Kuradomi Takeshi

Safe Samurai

Kuradomi Takeshi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
25.13 USD
Worst Trade:
-15.29 USD
Profitto lordo:
76.54 USD (5 775 pips)
Perdita lorda:
-15.29 USD (159 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (55.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.56 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
55.03%
Massimo carico di deposito:
8.66%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.01
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
5.01
Profitto previsto:
5.57 USD
Profitto medio:
7.65 USD
Perdita media:
-15.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.29 USD (1)
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.29 USD (0.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.52% (15.29 USD)
Per equità:
2.33% (67.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
USDJPY 3
EURUSD 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 56
USDJPY 0
EURUSD 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.6K
USDJPY 1
EURUSD 60
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.13 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +55.56 USD
Massima perdita consecutiva: -15.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 94
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.83 × 6824
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.31 × 470
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 601
Exness-MT5Real3
1.75 × 67
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 223
114 più
Non ci sono recensioni
2026.01.08 04:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 07:44
Share of trading days is too low
2026.01.07 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 06:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 06:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2026.01.07 06:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 06:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Safe Samurai
49USD al mese
2%
0
0
USD
3K
USD
1
63%
11
90%
55%
5.00
5.57
USD
2%
1:100
Copia

