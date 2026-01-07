- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
25.13 USD
Worst Trade:
-15.29 USD
Profitto lordo:
76.54 USD (5 775 pips)
Perdita lorda:
-15.29 USD (159 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (55.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.56 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
55.03%
Massimo carico di deposito:
8.66%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.01
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
5.01
Profitto previsto:
5.57 USD
Profitto medio:
7.65 USD
Perdita media:
-15.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.29 USD (1)
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.29 USD (0.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.52% (15.29 USD)
Per equità:
2.33% (67.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|56
|USDJPY
|0
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.6K
|USDJPY
|1
|EURUSD
|60
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.13 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +55.56 USD
Massima perdita consecutiva: -15.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.83 × 6824
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 601
|
Exness-MT5Real3
|1.75 × 67
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 223
114 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
2%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
63%
11
90%
55%
5.00
5.57
USD
USD
2%
1:100