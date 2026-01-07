- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
9 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (35.71%)
En iyi işlem:
16.44 USD
En kötü işlem:
-9.24 USD
Brüt kâr:
62.22 USD (2 184 pips)
Brüt zarar:
-33.18 USD (1 065 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (29.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.88 USD (4)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
1.97
Alış işlemleri:
8 (57.14%)
Satış işlemleri:
6 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
6.91 USD
Ortalama zarar:
-6.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.56 USD (2)
Aylık büyüme:
2.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.52 USD
Maksimum:
14.76 USD (1.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.41% (14.76 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.44 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok