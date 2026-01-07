- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
9 (64.28%)
Verlusttrades:
5 (35.71%)
Bester Trade:
16.44 USD
Schlechtester Trade:
-9.24 USD
Bruttoprofit:
62.22 USD (2 184 pips)
Bruttoverlust:
-33.18 USD (1 065 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (29.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29.88 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
1 Minute
Erholungsfaktor:
1.97
Long-Positionen:
8 (57.14%)
Short-Positionen:
6 (42.86%)
Profit-Faktor:
1.88
Mathematische Gewinnerwartung:
2.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-13.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.56 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.52 USD
Maximaler:
14.76 USD (1.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.41% (14.76 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.44 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.56 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
