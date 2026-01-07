- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
9 (64.28%)
Loss Trade:
5 (35.71%)
Best Trade:
16.44 USD
Worst Trade:
-9.24 USD
Profitto lordo:
62.22 USD (2 184 pips)
Perdita lorda:
-33.18 USD (1 065 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (29.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.88 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
1.97
Long Trade:
8 (57.14%)
Short Trade:
6 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
6.91 USD
Perdita media:
-6.64 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.56 USD (2)
Crescita mensile:
2.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.52 USD
Massimale:
14.76 USD (1.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.41% (14.76 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.44 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.88 USD
Massima perdita consecutiva: -13.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni