Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
9 (64.28%)
Убыточных трейдов:
5 (35.71%)
Лучший трейд:
16.44 USD
Худший трейд:
-9.24 USD
Общая прибыль:
62.22 USD (2 184 pips)
Общий убыток:
-33.18 USD (1 065 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (29.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.88 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
8 (57.14%)
Коротких трейдов:
6 (42.86%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
2.07 USD
Средняя прибыль:
6.91 USD
Средний убыток:
-6.64 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.56 USD (2)
Прирост в месяц:
2.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.52 USD
Максимальная:
14.76 USD (1.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.41% (14.76 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.44 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +29.88 USD
Макс. убыток в серии: -13.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
