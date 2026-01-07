- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
9 (64.28%)
Negociações com perda:
5 (35.71%)
Melhor negociação:
16.44 USD
Pior negociação:
-9.24 USD
Lucro bruto:
62.22 USD (2 184 pips)
Perda bruta:
-33.18 USD (1 065 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (29.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.88 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
1.97
Negociações longas:
8 (57.14%)
Negociações curtas:
6 (42.86%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
2.07 USD
Lucro médio:
6.91 USD
Perda média:
-6.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-13.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.56 USD (2)
Crescimento mensal:
2.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.52 USD
Máximo:
14.76 USD (1.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.41% (14.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.44 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +29.88 USD
Máxima perda consecutiva: -13.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários