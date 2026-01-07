- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
9 (69.23%)
손실 거래:
4 (30.77%)
최고의 거래:
16.44 USD
최악의 거래:
-4.56 USD
총 수익:
62.22 USD (2 184 pips)
총 손실:
-23.14 USD (834 pips)
연속 최대 이익:
4 (29.88 USD)
연속 최대 이익:
29.88 USD (4)
샤프 비율:
0.55
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 분
회복 요인:
6.78
롱(주식매수):
8 (61.54%)
숏(주식차입매도):
5 (38.46%)
수익 요인:
2.69
기대수익:
3.01 USD
평균 이익:
6.91 USD
평균 손실:
-5.79 USD
연속 최대 손실:
1 (-4.56 USD)
연속 최대 손실:
-4.56 USD (1)
월별 성장률:
3.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.52 USD
최대한의:
5.76 USD (0.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.48% (4.96 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|39
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.44 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +29.88 USD
연속 최대 손실: -4.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음