- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
9 (64.28%)
亏损交易:
5 (35.71%)
最好交易:
16.44 USD
最差交易:
-9.24 USD
毛利:
62.22 USD (2 184 pips)
毛利亏损:
-33.18 USD (1 065 pips)
最大连续赢利:
4 (29.88 USD)
最大连续盈利:
29.88 USD (4)
夏普比率:
0.38
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
1.97
长期交易:
8 (57.14%)
短期交易:
6 (42.86%)
利润因子:
1.88
预期回报:
2.07 USD
平均利润:
6.91 USD
平均损失:
-6.64 USD
最大连续失误:
2 (-13.56 USD)
最大连续亏损:
-13.56 USD (2)
每月增长:
2.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.52 USD
最大值:
14.76 USD (1.41%)
相对跌幅:
结余:
1.41% (14.76 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.44 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +29.88 USD
最大连续亏损: -13.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论