Anand Omprakash Pandharpatte

FINIQUE TRADER

0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2026 1%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
28 (49.12%)
Transacciones Irrentables:
29 (50.88%)
Mejor transacción:
58.16 USD
Peor transacción:
-102.56 USD
Beneficio Bruto:
384.66 USD (6 976 pips)
Pérdidas Brutas:
-374.54 USD (7 091 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (29.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
58.16 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
0.27%
Carga máxima del depósito:
15.33%
Último trade:
24 minutos
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
0.07
Transacciones Largas:
28 (49.12%)
Transacciones Cortas:
29 (50.88%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.18 USD
Beneficio medio:
13.74 USD
Pérdidas medias:
-12.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-134.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-134.12 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
63.26 USD
Máxima:
143.32 USD (13.27%)
Reducción relativa:
De balance:
13.19% (140.12 USD)
De fondos:
1.26% (12.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ -115
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +58.16 USD
Peor transacción: -103 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +29.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -134.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2026.01.15 17:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 20:34
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 10:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 07:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 15:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 02:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
