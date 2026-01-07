- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
9 (64.28%)
損失トレード:
5 (35.71%)
ベストトレード:
16.44 USD
最悪のトレード:
-9.24 USD
総利益:
62.22 USD (2 184 pips)
総損失:
-33.18 USD (1 065 pips)
最大連続の勝ち:
4 (29.88 USD)
最大連続利益:
29.88 USD (4)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
1.97
長いトレード:
8 (57.14%)
短いトレード:
6 (42.86%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
2.07 USD
平均利益:
6.91 USD
平均損失:
-6.64 USD
最大連続の負け:
2 (-13.56 USD)
最大連続損失:
-13.56 USD (2)
月間成長:
2.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.52 USD
最大の:
14.76 USD (1.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.41% (14.76 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.44 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +29.88 USD
最大連続損失: -13.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
