- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
3 (17.64%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (82.35%)
En iyi işlem:
61.80 USD
En kötü işlem:
-167.20 USD
Brüt kâr:
68.10 USD (347 pips)
Brüt zarar:
-900.00 USD (7 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (63.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.10 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.92
Alım-satım etkinliği:
9.08%
Maks. mevduat yükü:
6.16%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
15 (88.24%)
Satış işlemleri:
2 (11.76%)
Kâr faktörü:
0.08
Beklenen getiri:
-48.94 USD
Ortalama kâr:
22.70 USD
Ortalama zarar:
-64.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-558.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-558.50 USD (8)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
831.90 USD
Maksimum:
869.40 USD (17.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.26% (869.40 USD)
Varlığa göre:
3.63% (180.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-832
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.80 USD
En kötü işlem: -167 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +63.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -558.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
