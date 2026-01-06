- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
6 (30.00%)
Transacciones Irrentables:
14 (70.00%)
Mejor transacción:
71.50 USD
Peor transacción:
-167.20 USD
Beneficio Bruto:
191.70 USD (1 572 pips)
Pérdidas Brutas:
-900.00 USD (7 532 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (123.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
123.60 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.57
Actividad comercial:
6.30%
Carga máxima del depósito:
6.16%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
-0.81
Transacciones Largas:
16 (80.00%)
Transacciones Cortas:
4 (20.00%)
Factor de Beneficio:
0.21
Beneficio Esperado:
-35.42 USD
Beneficio medio:
31.95 USD
Pérdidas medias:
-64.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-558.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-558.50 USD (8)
Crecimiento al mes:
-14.17%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
831.90 USD
Máxima:
869.40 USD (17.26%)
Reducción relativa:
De balance:
17.26% (869.40 USD)
De fondos:
3.63% (180.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-708
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +71.50 USD
Peor transacción: -167 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +123.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -558.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
otros 28...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
