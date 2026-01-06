SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / IST100 Gold
Armin Niklas Greif

IST100 Gold

Armin Niklas Greif
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -17%
RoboForex-Pro
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
3 (17.64%)
Loss Trade:
14 (82.35%)
Best Trade:
61.80 USD
Worst Trade:
-167.20 USD
Profitto lordo:
68.10 USD (347 pips)
Perdita lorda:
-900.00 USD (7 532 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (63.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.10 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.92
Attività di trading:
9.08%
Massimo carico di deposito:
6.16%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
15 (88.24%)
Short Trade:
2 (11.76%)
Fattore di profitto:
0.08
Profitto previsto:
-48.94 USD
Profitto medio:
22.70 USD
Perdita media:
-64.29 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-558.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-558.50 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
831.90 USD
Massimale:
869.40 USD (17.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.26% (869.40 USD)
Per equità:
3.63% (180.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -832
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -7.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.80 USD
Worst Trade: -167 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +63.10 USD
Massima perdita consecutiva: -558.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 11:50
Share of trading days is too low
2026.01.07 11:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 11:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 22:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 22:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 22:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 22:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 22:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IST100 Gold
30USD al mese
-17%
0
0
USD
4.2K
USD
1
0%
17
17%
9%
0.07
-48.94
USD
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.