Trade:
17
Profit Trade:
3 (17.64%)
Loss Trade:
14 (82.35%)
Best Trade:
61.80 USD
Worst Trade:
-167.20 USD
Profitto lordo:
68.10 USD (347 pips)
Perdita lorda:
-900.00 USD (7 532 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (63.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.10 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.92
Attività di trading:
9.08%
Massimo carico di deposito:
6.16%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
15 (88.24%)
Short Trade:
2 (11.76%)
Fattore di profitto:
0.08
Profitto previsto:
-48.94 USD
Profitto medio:
22.70 USD
Perdita media:
-64.29 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-558.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-558.50 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
831.90 USD
Massimale:
869.40 USD (17.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.26% (869.40 USD)
Per equità:
3.63% (180.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-832
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-7.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.80 USD
Worst Trade: -167 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +63.10 USD
Massima perdita consecutiva: -558.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
