- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
4 (22.22%)
損失トレード:
14 (77.78%)
ベストトレード:
61.80 USD
最悪のトレード:
-167.20 USD
総利益:
118.40 USD (849 pips)
総損失:
-900.00 USD (7 532 pips)
最大連続の勝ち:
2 (63.10 USD)
最大連続利益:
63.10 USD (2)
シャープレシオ:
-0.75
取引アクティビティ:
9.08%
最大入金額:
6.16%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
-0.90
長いトレード:
16 (88.89%)
短いトレード:
2 (11.11%)
プロフィットファクター:
0.13
期待されたペイオフ:
-43.42 USD
平均利益:
29.60 USD
平均損失:
-64.29 USD
最大連続の負け:
8 (-558.50 USD)
最大連続損失:
-558.50 USD (8)
月間成長:
-15.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
831.90 USD
最大の:
869.40 USD (17.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.26% (869.40 USD)
エクイティによる:
3.63% (180.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-782
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-6.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +61.80 USD
最悪のトレード: -167 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +63.10 USD
最大連続損失: -558.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
