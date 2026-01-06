- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
4 (22.22%)
Убыточных трейдов:
14 (77.78%)
Лучший трейд:
61.80 USD
Худший трейд:
-167.20 USD
Общая прибыль:
118.40 USD (849 pips)
Общий убыток:
-900.00 USD (7 532 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (63.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.10 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.75
Торговая активность:
9.08%
Макс. загрузка депозита:
6.16%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.90
Длинных трейдов:
16 (88.89%)
Коротких трейдов:
2 (11.11%)
Профит фактор:
0.13
Мат. ожидание:
-43.42 USD
Средняя прибыль:
29.60 USD
Средний убыток:
-64.29 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-558.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-558.50 USD (8)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
831.90 USD
Максимальная:
869.40 USD (17.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.26% (869.40 USD)
По эквити:
3.63% (180.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-782
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-6.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +61.80 USD
Худший трейд: -167 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +63.10 USD
Макс. убыток в серии: -558.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-16%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
1
0%
18
22%
9%
0.13
-43.42
USD
USD
17%
1:500