트레이드:
18
이익 거래:
4 (22.22%)
손실 거래:
14 (77.78%)
최고의 거래:
61.80 USD
최악의 거래:
-167.20 USD
총 수익:
118.40 USD (849 pips)
총 손실:
-900.00 USD (7 532 pips)
연속 최대 이익:
2 (63.10 USD)
샤프 비율:
-0.75
거래 활동:
9.08%
최대 입금량:
6.16%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
-0.90
롱(주식매수):
16 (88.89%)
숏(주식차입매도):
2 (11.11%)
수익 요인:
0.13
기대수익:
-43.42 USD
평균 이익:
29.60 USD
평균 손실:
-64.29 USD
연속 최대 손실:
8 (-558.50 USD)
연속 최대 손실:
-558.50 USD (8)
월별 성장률:
-15.63%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
831.90 USD
최대한의:
869.40 USD (17.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.26% (869.40 USD)
자본금별:
3.63% (180.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-782
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-6.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
