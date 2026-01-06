- Crescimento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
4 (22.22%)
Negociações com perda:
14 (77.78%)
Melhor negociação:
61.80 USD
Pior negociação:
-167.20 USD
Lucro bruto:
118.40 USD (849 pips)
Perda bruta:
-900.00 USD (7 532 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (63.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
63.10 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.75
Atividade de negociação:
9.08%
Depósito máximo carregado:
6.16%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
-0.90
Negociações longas:
16 (88.89%)
Negociações curtas:
2 (11.11%)
Fator de lucro:
0.13
Valor esperado:
-43.42 USD
Lucro médio:
29.60 USD
Perda média:
-64.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-558.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-558.50 USD (8)
Crescimento mensal:
-15.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
831.90 USD
Máximo:
869.40 USD (17.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.26% (869.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.63% (180.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-782
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-6.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
