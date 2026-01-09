SinyallerBölümler
Imam Rozaki

John Schmidt

Imam Rozaki
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 1%
TickmillEU-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
8 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (33.33%)
En iyi işlem:
2.65 EUR
En kötü işlem:
-4.68 EUR
Brüt kâr:
7.37 EUR (1 291 pips)
Brüt zarar:
-6.30 EUR (844 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (6.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6.74 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
81.65%
Maks. mevduat yükü:
72.45%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
7 (58.33%)
Satış işlemleri:
5 (41.67%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.09 EUR
Ortalama kâr:
0.92 EUR
Ortalama zarar:
-1.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4.68 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
5.67 EUR (5.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.31% (5.67 EUR)
Varlığa göre:
3.52% (3.76 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 4
NZDUSD 2
CADJPY 2
GBPJPY 1
EURGBP 1
EURNZD 1
AUDJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 4
NZDUSD -5
CADJPY 0
GBPJPY 0
EURGBP 1
EURNZD 2
AUDJPY -1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 636
NZDUSD -537
CADJPY -57
GBPJPY 24
EURGBP 124
EURNZD 443
AUDJPY -186
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.65 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.74 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.37 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Start with small Account. Lets grow together
İnceleme yok
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
