Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
2.65 EUR
Pior negociação:
-4.68 EUR
Lucro bruto:
7.32 EUR (1 282 pips)
Perda bruta:
-4.93 EUR (592 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (6.74 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6.74 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
81.65%
Depósito máximo carregado:
72.45%
Último negócio:
46 minutos atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
7 (77.78%)
Negociações curtas:
2 (22.22%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
0.27 EUR
Lucro médio:
1.05 EUR
Perda média:
-2.47 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.68 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-4.68 EUR (1)
Crescimento mensal:
2.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
4.68 EUR (4.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.38% (4.68 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.52% (3.76 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD
|4
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD
|4
|NZDUSD
|-5
|GBPJPY
|0
|EURGBP
|1
|EURNZD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD
|636
|NZDUSD
|-537
|GBPJPY
|24
|EURGBP
|124
|EURNZD
|443
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.65 EUR
Pior negociação: -5 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +6.74 EUR
Máxima perda consecutiva: -4.68 EUR
Sem dados
Start with small Account. Lets grow together
Sem comentários
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
102
EUR
EUR
1
0%
9
77%
82%
1.48
0.27
EUR
EUR
4%
1:30