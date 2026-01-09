SinaisSeções
Imam Rozaki

John Schmidt

Imam Rozaki
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 2%
TickmillEU-Live
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
2.65 EUR
Pior negociação:
-4.68 EUR
Lucro bruto:
7.32 EUR (1 282 pips)
Perda bruta:
-4.93 EUR (592 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (6.74 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6.74 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
81.65%
Depósito máximo carregado:
72.45%
Último negócio:
46 minutos atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
7 (77.78%)
Negociações curtas:
2 (22.22%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
0.27 EUR
Lucro médio:
1.05 EUR
Perda média:
-2.47 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.68 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-4.68 EUR (1)
Crescimento mensal:
2.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
4.68 EUR (4.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.38% (4.68 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.52% (3.76 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD 4
NZDUSD 2
GBPJPY 1
EURGBP 1
EURNZD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD 4
NZDUSD -5
GBPJPY 0
EURGBP 1
EURNZD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD 636
NZDUSD -537
GBPJPY 24
EURGBP 124
EURNZD 443
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.65 EUR
Pior negociação: -5 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +6.74 EUR
Máxima perda consecutiva: -4.68 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillEU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Start with small Account. Lets grow together
Sem comentários
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
