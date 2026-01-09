SegnaliSezioni
Imam Rozaki

John Schmidt

Imam Rozaki
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 1%
TickmillEU-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
8 (66.66%)
Loss Trade:
4 (33.33%)
Best Trade:
2.65 EUR
Worst Trade:
-4.68 EUR
Profitto lordo:
7.37 EUR (1 291 pips)
Perdita lorda:
-6.30 EUR (844 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (6.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.74 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
81.65%
Massimo carico di deposito:
72.45%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.09 EUR
Profitto medio:
0.92 EUR
Perdita media:
-1.58 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-1.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4.68 EUR (1)
Crescita mensile:
1.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
5.67 EUR (5.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.31% (5.67 EUR)
Per equità:
3.52% (3.76 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 4
NZDUSD 2
CADJPY 2
GBPJPY 1
EURGBP 1
EURNZD 1
AUDJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 4
NZDUSD -5
CADJPY 0
GBPJPY 0
EURGBP 1
EURNZD 2
AUDJPY -1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 636
NZDUSD -537
CADJPY -57
GBPJPY 24
EURGBP 124
EURNZD 443
AUDJPY -186
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.65 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.37 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Start with small Account. Lets grow together
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
