Imam Rozaki

John Schmidt

Imam Rozaki
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 2%
TickmillEU-Live
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
2.65 EUR
最差交易:
-4.68 EUR
毛利:
7.32 EUR (1 282 pips)
毛利亏损:
-4.93 EUR (592 pips)
最大连续赢利:
6 (6.74 EUR)
最大连续盈利:
6.74 EUR (6)
夏普比率:
0.15
交易活动:
81.65%
最大入金加载:
72.45%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
22 小时
采收率:
0.51
长期交易:
7 (77.78%)
短期交易:
2 (22.22%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.27 EUR
平均利润:
1.05 EUR
平均损失:
-2.47 EUR
最大连续失误:
1 (-4.68 EUR)
最大连续亏损:
-4.68 EUR (1)
每月增长:
2.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
4.68 EUR (4.38%)
相对跌幅:
结余:
4.38% (4.68 EUR)
净值:
3.52% (3.76 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD 4
NZDUSD 2
GBPJPY 1
EURGBP 1
EURNZD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD 4
NZDUSD -5
GBPJPY 0
EURGBP 1
EURNZD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD 636
NZDUSD -537
GBPJPY 24
EURGBP 124
EURNZD 443
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.65 EUR
最差交易: -5 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +6.74 EUR
最大连续亏损: -4.68 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillEU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Start with small Account. Lets grow together
没有评论
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
John Schmidt
每月30 USD
2%
0
0
USD
102
EUR
1
0%
9
77%
82%
1.48
0.27
EUR
4%
1:30
