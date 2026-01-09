SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / John Schmidt
Imam Rozaki

John Schmidt

Imam Rozaki
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 2%
TickmillEU-Live
1:30
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
7 (77.77%)
Verlusttrades:
2 (22.22%)
Bester Trade:
2.65 EUR
Schlechtester Trade:
-4.68 EUR
Bruttoprofit:
7.32 EUR (1 282 pips)
Bruttoverlust:
-4.93 EUR (592 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (6.74 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6.74 EUR (6)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
81.65%
Max deposit load:
72.45%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
0.51
Long-Positionen:
7 (77.78%)
Short-Positionen:
2 (22.22%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
0.27 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.05 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.47 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.68 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.68 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
2.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
4.68 EUR (4.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.38% (4.68 EUR)
Kapital:
3.52% (3.76 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD 4
NZDUSD 2
GBPJPY 1
EURGBP 1
EURNZD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 4
NZDUSD -5
GBPJPY 0
EURGBP 1
EURNZD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD 636
NZDUSD -537
GBPJPY 24
EURGBP 124
EURNZD 443
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.65 EUR
Schlechtester Trade: -5 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.74 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.68 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TickmillEU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Start with small Account. Lets grow together
Keine Bewertungen
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
John Schmidt
30 USD pro Monat
2%
0
0
USD
102
EUR
1
0%
9
77%
82%
1.48
0.27
EUR
4%
1:30
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.