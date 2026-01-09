СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / John Schmidt
Imam Rozaki

John Schmidt

Imam Rozaki
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
TickmillEU-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
2.65 EUR
Худший трейд:
-4.68 EUR
Общая прибыль:
7.32 EUR (1 282 pips)
Общий убыток:
-4.93 EUR (592 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (6.74 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6.74 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
81.65%
Макс. загрузка депозита:
72.45%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.27 EUR
Средняя прибыль:
1.05 EUR
Средний убыток:
-2.47 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.68 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4.68 EUR (1)
Прирост в месяц:
2.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
4.68 EUR (4.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.38% (4.68 EUR)
По эквити:
3.52% (3.76 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 4
NZDUSD 2
GBPJPY 1
EURGBP 1
EURNZD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 4
NZDUSD -5
GBPJPY 0
EURGBP 1
EURNZD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 636
NZDUSD -537
GBPJPY 24
EURGBP 124
EURNZD 443
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.65 EUR
Худший трейд: -5 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.74 EUR
Макс. убыток в серии: -4.68 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillEU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Start with small Account. Lets grow together
Нет отзывов
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
John Schmidt
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
102
EUR
1
0%
9
77%
82%
1.48
0.27
EUR
4%
1:30
