シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / John Schmidt
Imam Rozaki

John Schmidt

Imam Rozaki
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 2%
TickmillEU-Live
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
2.65 EUR
最悪のトレード:
-4.68 EUR
総利益:
7.32 EUR (1 282 pips)
総損失:
-4.93 EUR (592 pips)
最大連続の勝ち:
6 (6.74 EUR)
最大連続利益:
6.74 EUR (6)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
81.65%
最大入金額:
72.45%
最近のトレード:
17 分前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
7 (77.78%)
短いトレード:
2 (22.22%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
0.27 EUR
平均利益:
1.05 EUR
平均損失:
-2.47 EUR
最大連続の負け:
1 (-4.68 EUR)
最大連続損失:
-4.68 EUR (1)
月間成長:
2.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
4.68 EUR (4.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.38% (4.68 EUR)
エクイティによる:
3.52% (3.76 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD 4
NZDUSD 2
GBPJPY 1
EURGBP 1
EURNZD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD 4
NZDUSD -5
GBPJPY 0
EURGBP 1
EURNZD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD 636
NZDUSD -537
GBPJPY 24
EURGBP 124
EURNZD 443
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.65 EUR
最悪のトレード: -5 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.74 EUR
最大連続損失: -4.68 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillEU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Start with small Account. Lets grow together
レビューなし
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
John Schmidt
30 USD/月
2%
0
0
USD
102
EUR
1
0%
9
77%
82%
1.48
0.27
EUR
4%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください