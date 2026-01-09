- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
2.65 EUR
最悪のトレード:
-4.68 EUR
総利益:
7.32 EUR (1 282 pips)
総損失:
-4.93 EUR (592 pips)
最大連続の勝ち:
6 (6.74 EUR)
最大連続利益:
6.74 EUR (6)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
81.65%
最大入金額:
72.45%
最近のトレード:
17 分前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
7 (77.78%)
短いトレード:
2 (22.22%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
0.27 EUR
平均利益:
1.05 EUR
平均損失:
-2.47 EUR
最大連続の負け:
1 (-4.68 EUR)
最大連続損失:
-4.68 EUR (1)
月間成長:
2.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
4.68 EUR (4.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.38% (4.68 EUR)
エクイティによる:
3.52% (3.76 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD
|4
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD
|4
|NZDUSD
|-5
|GBPJPY
|0
|EURGBP
|1
|EURNZD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD
|636
|NZDUSD
|-537
|GBPJPY
|24
|EURGBP
|124
|EURNZD
|443
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.65 EUR
最悪のトレード: -5 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.74 EUR
最大連続損失: -4.68 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillEU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Start with small Account. Lets grow together
レビューなし
