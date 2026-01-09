- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
7 (77.77%)
손실 거래:
2 (22.22%)
최고의 거래:
2.65 EUR
최악의 거래:
-4.68 EUR
총 수익:
7.32 EUR (1 282 pips)
총 손실:
-4.93 EUR (592 pips)
연속 최대 이익:
6 (6.74 EUR)
연속 최대 이익:
6.74 EUR (6)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
81.65%
최대 입금량:
72.45%
최근 거래:
21 분 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
7 (77.78%)
숏(주식차입매도):
2 (22.22%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
0.27 EUR
평균 이익:
1.05 EUR
평균 손실:
-2.47 EUR
연속 최대 손실:
1 (-4.68 EUR)
연속 최대 손실:
-4.68 EUR (1)
월별 성장률:
2.39%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
4.68 EUR (4.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.38% (4.68 EUR)
자본금별:
3.52% (3.76 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD
|4
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD
|4
|NZDUSD
|-5
|GBPJPY
|0
|EURGBP
|1
|EURNZD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD
|636
|NZDUSD
|-537
|GBPJPY
|24
|EURGBP
|124
|EURNZD
|443
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.65 EUR
최악의 거래: -5 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +6.74 EUR
연속 최대 손실: -4.68 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TickmillEU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Start with small Account. Lets grow together
리뷰 없음
