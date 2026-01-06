SinyallerBölümler
Ke Chui Zhu

OEXN8089950

Ke Chui Zhu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 2%
OEXNLimited-Asia
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
454
Kârla kapanan işlemler:
352 (77.53%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (22.47%)
En iyi işlem:
7.47 USD
En kötü işlem:
-21.08 USD
Brüt kâr:
606.28 USD (58 512 pips)
Brüt zarar:
-435.43 USD (43 470 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (43.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.98 USD (10)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.22%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
456
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
5.97
Alış işlemleri:
213 (46.92%)
Satış işlemleri:
241 (53.08%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
-4.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-23.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.15 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
28.64 USD (0.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.28% (28.64 USD)
Varlığa göre:
2.07% (210.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 454
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 171
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.47 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +43.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OEXNLimited-Asia" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

多组合策略，欢迎使用。
İnceleme yok
2026.01.06 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 18:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 16:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.06 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
