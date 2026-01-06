- 成長
トレード:
462
利益トレード:
356 (77.05%)
損失トレード:
106 (22.94%)
ベストトレード:
7.47 USD
最悪のトレード:
-21.08 USD
総利益:
609.04 USD (58 787 pips)
総損失:
-444.64 USD (44 388 pips)
最大連続の勝ち:
27 (43.30 USD)
最大連続利益:
43.98 USD (10)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.22%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
464
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
5.74
長いトレード:
217 (46.97%)
短いトレード:
245 (53.03%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
1.71 USD
平均損失:
-4.19 USD
最大連続の負け:
3 (-23.15 USD)
最大連続損失:
-23.15 USD (3)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
28.64 USD (0.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.28% (28.64 USD)
エクイティによる:
2.07% (210.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|462
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.
|164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OEXNLimited-Asia"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
多组合策略，欢迎使用。
