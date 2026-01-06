- 자본
- 축소
트레이드:
301
이익 거래:
235 (78.07%)
손실 거래:
66 (21.93%)
최고의 거래:
6.56 USD
최악의 거래:
-11.12 USD
총 수익:
354.32 USD (34 057 pips)
총 손실:
-258.17 USD (25 807 pips)
연속 최대 이익:
27 (43.30 USD)
연속 최대 이익:
43.30 USD (27)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.16%
최근 거래:
1 분 전
주별 거래 수:
308
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
4.19
롱(주식매수):
132 (43.85%)
숏(주식차입매도):
169 (56.15%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
1.51 USD
평균 손실:
-3.91 USD
연속 최대 손실:
3 (-13.55 USD)
연속 최대 손실:
-13.55 USD (3)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
22.97 USD (0.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.13% (13.14 USD)
자본금별:
0.85% (85.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|96
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|8.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.56 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +43.30 USD
연속 최대 손실: -13.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OEXNLimited-Asia"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
多组合策略，欢迎使用。
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
301
78%
100%
1.37
0.32
USD
USD
1%
1:500