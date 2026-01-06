- Incremento
Total de Trades:
1 037
Transacciones Rentables:
786 (75.79%)
Transacciones Irrentables:
251 (24.20%)
Mejor transacción:
8.34 USD
Peor transacción:
-22.19 USD
Beneficio Bruto:
1 373.21 USD (134 365 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 011.46 USD (101 010 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (43.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
43.98 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
97.38%
Carga máxima del depósito:
2.22%
Último trade:
4 minutos
Trades a la semana:
1041
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
12.63
Transacciones Largas:
489 (47.16%)
Transacciones Cortas:
548 (52.84%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
0.35 USD
Beneficio medio:
1.75 USD
Pérdidas medias:
-4.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-12.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.15 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.62%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
28.64 USD (0.28%)
Reducción relativa:
De balance:
0.28% (28.64 USD)
De fondos:
2.07% (210.17 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1037
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.
|362
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +8.34 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +43.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.95 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OEXNLimited-Asia" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
多组合策略，欢迎使用。
