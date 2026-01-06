- Прирост
Всего трейдов:
462
Прибыльных трейдов:
356 (77.05%)
Убыточных трейдов:
106 (22.94%)
Лучший трейд:
7.47 USD
Худший трейд:
-21.08 USD
Общая прибыль:
609.04 USD (58 787 pips)
Общий убыток:
-444.64 USD (44 388 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (43.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.98 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.22%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
464
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
5.74
Длинных трейдов:
217 (46.97%)
Коротких трейдов:
245 (53.03%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
1.71 USD
Средний убыток:
-4.19 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.15 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.64 USD (0.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.28% (28.64 USD)
По эквити:
2.07% (210.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|462
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +7.47 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +43.30 USD
Макс. убыток в серии: -23.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OEXNLimited-Asia" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
多组合策略，欢迎使用。
Нет отзывов
