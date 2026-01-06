СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / OEXN8089950
Ke Chui Zhu

OEXN8089950

Ke Chui Zhu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
OEXNLimited-Asia
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
462
Прибыльных трейдов:
356 (77.05%)
Убыточных трейдов:
106 (22.94%)
Лучший трейд:
7.47 USD
Худший трейд:
-21.08 USD
Общая прибыль:
609.04 USD (58 787 pips)
Общий убыток:
-444.64 USD (44 388 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (43.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.98 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.22%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
464
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
5.74
Длинных трейдов:
217 (46.97%)
Коротких трейдов:
245 (53.03%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
1.71 USD
Средний убыток:
-4.19 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.15 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.64 USD (0.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.28% (28.64 USD)
По эквити:
2.07% (210.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 462
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.47 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +43.30 USD
Макс. убыток в серии: -23.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OEXNLimited-Asia" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

多组合策略，欢迎使用。
Нет отзывов
2026.01.06 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 18:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 16:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.06 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OEXN8089950
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
10K
USD
1
0%
462
77%
100%
1.36
0.36
USD
2%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.