Negociações:
462
Negociações com lucro:
356 (77.05%)
Negociações com perda:
106 (22.94%)
Melhor negociação:
7.47 USD
Pior negociação:
-21.08 USD
Lucro bruto:
609.04 USD (58 787 pips)
Perda bruta:
-444.64 USD (44 388 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (43.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.98 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.22%
Último negócio:
0 minutos atrás
Negociações por semana:
463
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
5.74
Negociações longas:
217 (46.97%)
Negociações curtas:
245 (53.03%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
0.36 USD
Lucro médio:
1.71 USD
Perda média:
-4.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-23.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.15 USD (3)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
28.64 USD (0.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.28% (28.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.07% (210.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|462
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.47 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +43.30 USD
Máxima perda consecutiva: -23.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OEXNLimited-Asia" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
多组合策略，欢迎使用。
