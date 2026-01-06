SignaleKategorien
Ke Chui Zhu

OEXN8089950

Ke Chui Zhu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 2%
OEXNLimited-Asia
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
462
Gewinntrades:
356 (77.05%)
Verlusttrades:
106 (22.94%)
Bester Trade:
7.47 USD
Schlechtester Trade:
-21.08 USD
Bruttoprofit:
609.04 USD (58 787 pips)
Bruttoverlust:
-444.64 USD (44 388 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (43.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.98 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.22%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
464
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
5.74
Long-Positionen:
217 (46.97%)
Short-Positionen:
245 (53.03%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
0.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-23.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.15 USD (3)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
28.64 USD (0.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.28% (28.64 USD)
Kapital:
2.07% (210.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD. 462
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD. 164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD. 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.47 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OEXNLimited-Asia" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

多组合策略，欢迎使用。
Keine Bewertungen
2026.01.06 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 18:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 18:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 16:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.06 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
