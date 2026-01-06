- 成长
交易:
454
盈利交易:
352 (77.53%)
亏损交易:
102 (22.47%)
最好交易:
7.47 USD
最差交易:
-21.08 USD
毛利:
606.28 USD (58 512 pips)
毛利亏损:
-435.43 USD (43 470 pips)
最大连续赢利:
27 (43.30 USD)
最大连续盈利:
43.98 USD (10)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.22%
最近交易:
22 几分钟前
每周交易:
456
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
5.97
长期交易:
213 (46.92%)
短期交易:
241 (53.08%)
利润因子:
1.39
预期回报:
0.38 USD
平均利润:
1.72 USD
平均损失:
-4.27 USD
最大连续失误:
3 (-23.15 USD)
最大连续亏损:
-23.15 USD (3)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
28.64 USD (0.28%)
相对跌幅:
结余:
0.28% (28.64 USD)
净值:
2.07% (210.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|454
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|171
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.47 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +43.30 USD
最大连续亏损: -23.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OEXNLimited-Asia 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
多组合策略，欢迎使用。
没有评论
