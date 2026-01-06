- Büyüme
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
18 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (33.33%)
En iyi işlem:
22.06 USD
En kötü işlem:
-11.46 USD
Brüt kâr:
100.79 USD (10 067 pips)
Brüt zarar:
-34.94 USD (3 489 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (47.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.18 USD (6)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
3.47
Alış işlemleri:
14 (51.85%)
Satış işlemleri:
13 (48.15%)
Kâr faktörü:
2.88
Beklenen getiri:
2.44 USD
Ortalama kâr:
5.60 USD
Ortalama zarar:
-3.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.98 USD (2)
Aylık büyüme:
6.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.19 USD
Maksimum:
18.98 USD (1.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|27
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD#
|66
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD#
|6.6K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.06 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +47.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RSFinance-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
