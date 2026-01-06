SinyallerBölümler
Linda Yunidha Sagala

Infy 4

Linda Yunidha Sagala
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
RSFinance-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
18 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (33.33%)
En iyi işlem:
22.06 USD
En kötü işlem:
-11.46 USD
Brüt kâr:
100.79 USD (10 067 pips)
Brüt zarar:
-34.94 USD (3 489 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (47.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.18 USD (6)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
3.47
Alış işlemleri:
14 (51.85%)
Satış işlemleri:
13 (48.15%)
Kâr faktörü:
2.88
Beklenen getiri:
2.44 USD
Ortalama kâr:
5.60 USD
Ortalama zarar:
-3.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.98 USD (2)
Aylık büyüme:
6.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.19 USD
Maksimum:
18.98 USD (1.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD# 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD# 66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD# 6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.06 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +47.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RSFinance-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

