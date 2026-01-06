- Прирост
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
18 (66.66%)
Убыточных трейдов:
9 (33.33%)
Лучший трейд:
22.06 USD
Худший трейд:
-11.46 USD
Общая прибыль:
100.79 USD (10 067 pips)
Общий убыток:
-34.94 USD (3 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (47.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.18 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
3.47
Длинных трейдов:
14 (51.85%)
Коротких трейдов:
13 (48.15%)
Профит фактор:
2.88
Мат. ожидание:
2.44 USD
Средняя прибыль:
5.60 USD
Средний убыток:
-3.88 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.98 USD (2)
Прирост в месяц:
6.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.19 USD
Максимальная:
18.98 USD (1.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD#
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD#
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
