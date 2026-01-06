시그널섹션
Infy 4

Linda Yunidha Sagala
0 리뷰
1
0 / 0 USD
0%
RSFinance-Server
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
27
이익 거래:
18 (66.66%)
손실 거래:
9 (33.33%)
최고의 거래:
22.06 USD
최악의 거래:
-11.46 USD
총 수익:
100.79 USD (10 067 pips)
총 손실:
-34.94 USD (3 489 pips)
연속 최대 이익:
6 (47.18 USD)
연속 최대 이익:
47.18 USD (6)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
3.47
롱(주식매수):
14 (51.85%)
숏(주식차입매도):
13 (48.15%)
수익 요인:
2.88
기대수익:
2.44 USD
평균 이익:
5.60 USD
평균 손실:
-3.88 USD
연속 최대 손실:
4 (-12.74 USD)
연속 최대 손실:
-18.98 USD (2)
월별 성장률:
6.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.19 USD
최대한의:
18.98 USD (1.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD# 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD# 66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD# 6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +22.06 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +47.18 USD
연속 최대 손실: -12.74 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSFinance-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
