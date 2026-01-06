- Wachstum
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
18 (66.66%)
Verlusttrades:
9 (33.33%)
Bester Trade:
22.06 USD
Schlechtester Trade:
-11.46 USD
Bruttoprofit:
100.79 USD (10 067 pips)
Bruttoverlust:
-34.94 USD (3 489 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (47.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47.18 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
3.47
Long-Positionen:
14 (51.85%)
Short-Positionen:
13 (48.15%)
Profit-Faktor:
2.88
Mathematische Gewinnerwartung:
2.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-12.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18.98 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.30%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.19 USD
Maximaler:
18.98 USD (1.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD#
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD#
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Rückgang
Bester Trade: +22.06 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.74 USD
