Linda Yunidha Sagala

Infy 4

Linda Yunidha Sagala
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
RSFinance-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
18 (66.66%)
Loss Trade:
9 (33.33%)
Best Trade:
22.06 USD
Worst Trade:
-11.46 USD
Profitto lordo:
100.79 USD (10 067 pips)
Perdita lorda:
-34.94 USD (3 489 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (47.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.18 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
3.47
Long Trade:
14 (51.85%)
Short Trade:
13 (48.15%)
Fattore di profitto:
2.88
Profitto previsto:
2.44 USD
Profitto medio:
5.60 USD
Perdita media:
-3.88 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.98 USD (2)
Crescita mensile:
6.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.19 USD
Massimale:
18.98 USD (1.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD# 27
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD# 66
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD# 6.6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.06 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.18 USD
Massima perdita consecutiva: -12.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSFinance-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.06 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
