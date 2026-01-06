- Crescita
Trade:
27
Profit Trade:
18 (66.66%)
Loss Trade:
9 (33.33%)
Best Trade:
22.06 USD
Worst Trade:
-11.46 USD
Profitto lordo:
100.79 USD (10 067 pips)
Perdita lorda:
-34.94 USD (3 489 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (47.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.18 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
3.47
Long Trade:
14 (51.85%)
Short Trade:
13 (48.15%)
Fattore di profitto:
2.88
Profitto previsto:
2.44 USD
Profitto medio:
5.60 USD
Perdita media:
-3.88 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.98 USD (2)
Crescita mensile:
6.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.19 USD
Massimale:
18.98 USD (1.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD#
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD#
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.06 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.18 USD
Massima perdita consecutiva: -12.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSFinance-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
