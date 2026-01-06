SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Infy 4
Linda Yunidha Sagala

Infy 4

Linda Yunidha Sagala
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
RSFinance-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
18 (66.66%)
Negociações com perda:
9 (33.33%)
Melhor negociação:
22.06 USD
Pior negociação:
-11.46 USD
Lucro bruto:
100.79 USD (10 067 pips)
Perda bruta:
-34.94 USD (3 489 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (47.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.18 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
3.47
Negociações longas:
14 (51.85%)
Negociações curtas:
13 (48.15%)
Fator de lucro:
2.88
Valor esperado:
2.44 USD
Lucro médio:
5.60 USD
Perda média:
-3.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.98 USD (2)
Crescimento mensal:
6.30%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.19 USD
Máximo:
18.98 USD (1.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD# 27
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD# 66
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD# 6.6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.06 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +47.18 USD
Máxima perda consecutiva: -12.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.06 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
