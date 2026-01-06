- Crescimento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
18 (66.66%)
Negociações com perda:
9 (33.33%)
Melhor negociação:
22.06 USD
Pior negociação:
-11.46 USD
Lucro bruto:
100.79 USD (10 067 pips)
Perda bruta:
-34.94 USD (3 489 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (47.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.18 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
3.47
Negociações longas:
14 (51.85%)
Negociações curtas:
13 (48.15%)
Fator de lucro:
2.88
Valor esperado:
2.44 USD
Lucro médio:
5.60 USD
Perda média:
-3.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.98 USD (2)
Crescimento mensal:
6.30%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.19 USD
Máximo:
18.98 USD (1.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD#
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD#
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
